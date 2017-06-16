

Azerbaycan ordusu, 23 bin askerin katılacağı geniş kapsamlı tatbikat gerçekleştirecek.







Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in onayladığı plana göre, 19 Haziran'da geniş kapsamlı tatbikat yapılacağı bildirildi.







Ordunun savaşa hazırlık durumu ve farklı birliklerin ortak hareket yeteneğinin öğrenilmesi amacıyla gerçekleştirilecek tatbikatta, 23 bin asker görev yapacak.







Tatbikatta ayrıca, 120 tank ve zırhlı araç, 180 çeşit füze ve top sistemi, 30 uçak ve helikopter, yeni nesil radyoelektronik keşif araçları ve insansız hava araçları da yer alacak.







Tatbikat, 24 Haziran'a kadar devam edecek.







kaynak:sabah