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Azeri politikacı Amirov'a FETÖ davasında 3 yıl hapis cezası!

AZERİ POLİTİKACI AMİROV'A FETÖ DAVASINDA 3 YIL HAPİS CEZASI!

Azerbaycan'da FETÖ davasında tutuklu yargılanan politikacı Faig Amirov, 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Tarih : 24 Temmuz 2017, 19:30
Puan Ver : Azeri Politikacı Amirov'a Fetö Davasında 3 Yıl Hapis Cezası!(9/10)5

Azerbaycan'da Fetullahçı Terör Örgütü'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce tutuklanan Azerbaycan Halk Cephesi Başkan Yardımcısı Faig Amirov, 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARARI TEMYİZE GÖRÜTECEK

Amirov'un avukatı Agil Layicov, müvekkili hakkında verilen cezayı temyize götüreceklerini söyledi.

Muhalif çizgideki Azadlıg (Özgürlük) gazetesinin finans müdürü de olan Amirov, gözaltına alınmasının ardından kitapların Azerbaycan'da yasak olmadığını, nefreti kışkırtma yönünde açıklamaları da olmadığını savunmuştu.

KİTABI ARABAMA BAŞKALARI KOYDU

Kitaplarının arabasına başkaları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Bu olay sonrası gözaltına alınan Amirov, çıkarıldığı mahkemenin kararıyla 3 ay süreyle tutuklanmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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