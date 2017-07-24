Azerbaycan'da Fetullahçı Terör Örgütü'yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle daha önce tutuklanan Azerbaycan Halk Cephesi Başkan Yardımcısı Faig Amirov, 3 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

KARARI TEMYİZE GÖRÜTECEK

Amirov'un avukatı Agil Layicov, müvekkili hakkında verilen cezayı temyize götüreceklerini söyledi.

Muhalif çizgideki Azadlıg (Özgürlük) gazetesinin finans müdürü de olan Amirov, gözaltına alınmasının ardından kitapların Azerbaycan'da yasak olmadığını, nefreti kışkırtma yönünde açıklamaları da olmadığını savunmuştu.

KİTABI ARABAMA BAŞKALARI KOYDU

Kitaplarının arabasına başkaları tarafından yerleştirildiğini öne sürmüştü. Bu olay sonrası gözaltına alınan Amirov, çıkarıldığı mahkemenin kararıyla 3 ay süreyle tutuklanmıştı.

Kaynak: haberinburada