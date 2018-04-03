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AZİZ SANCAR DEV PROJE İÇİN KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ!


Aziz Sancar dev proje için kameralar karşısına geçti!
Tarih : 03 Nisan 2018, 00:50
Puan Ver : Aziz Sancar Dev Proje İçin Kameralar Karşısına Geçti!(7/10)3

Türkiye'nin ilk nükleer santrali için artık yeni aşamaya geçiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Lideri Putin'in de katılacağı Mersin-Akkuyu'da yapılacak temel atma töreni öncesi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın hazırladığı kamu spotunda, Türkiye'nin neden nükleer enerji istediği, nükleer enerji santrallerinin Türkiye için önemi anlatıldı. Kamu spotunda ünlü bilim insanları kamera karşısına geçti.

AZİZ SANCAR KAMERALAR KARŞISINA GEÇTİ

Nobel ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar ve UNESCO ödüllü Prof. Dr. Bilge Demirköz'ün oynadığı kamu spotunun yönetmenliğini Nissan ve Renault gibi markaların reklamlarını çeken Eric Will; görüntü yönetmenliğini ise Ray-Ban, Nivea gibi markalarla çalışan Joel Cartier gerçekleştirdi.

ÇEKİMLER İSTANBUL VE ANKARA'DA GERÇEKLEŞTİ

Prof Dr Aziz Sancar'ın çekimleri Kuzey Carolina'nın Raleigh kentinde (Dorton Arena ve James Hunt Kütüphanesi) gerçekleştirilirken, Prof Dr Melahat Bilge Demirköz'ün çekimleri Ankara'da TAEK'te ve İstanbul'da Beyazıt Kütüphanesi ile Cağaloğlu Lisesi'nde, diğer çekimler ise yine İstanbul'da çeşitli mekanlarda gerçekleştirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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