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Aziz Yıldırım: Başkanlık Seçimi Ülker Stadyumu'nda Yapılacak
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Aziz Yıldırım: Başkanlık Seçimi Ülker Stadyumu'nda Yapılacak

AZİZ YILDIRIM: BAŞKANLIK SEÇİMİ ÜLKER STADYUMU'NDA YAPILACAK

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da yapılacak kongrenin Ülker Stadı'nda yapılacağını bildirdi. Böylece Fenerbahçe tarihinde ilk kez bir kongre stadyumda yapılacak.

Tarih : 12 Nisan 2018, 23:20
Puan Ver : Aziz Yıldırım: Başkanlık Seçimi Ülker Stadyumu'nda Yapılacak(5/10)1

Fenerbahçe'de 3 Haziran'da yapılacak Seçimli Olağan Kongre'nin yeri belli oldu. Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, kongrenin Ülker Stadı'nda yapılacağını açıkladı. Maltepe Titanik Otel'de kongre üyeleri ile buluşan Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, burada yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"OY KULLANACAK KİŞİ SAYISI ÇOK FAZLA"

"Bu kongreyi statta yapacağız. Böyle karar aldık. Bu da Fenerbahçe'nin bir ilki olacaktır. Bundan sonraki kongreler de statta yapılacaktır. Çünkü Ülker Stadı'nda yapılması çok zor. Oy kullanacak sayısı oldukça fazla…"

Yargıtay süreci ile ilgili bilgi veren Aziz Yıldırım "Yargıtay kararı sonuçlanmadı. Hala ne olacağını bilmiyoruz. Endişeliyiz… Rahat değilim… Bu dava bittiği anda hepimiz hukuk yönünden temize çıkmış olacağız. Maddi ve manevi kayıpların mücadelesi başlayacak" dedi.

"BU KULÜBÜ BÖLERSEK, EN BÜYÜK SİVİL TOPLUM ÖRGÜTÜ ORTADAN KALKMIŞ OLUR"

Başkanlık yarışındaki rakibi Ali Koç hakkında da değerlendirmelerde bulunan Aziz Yıldırım şunları söyledi:

" Ali Bey iyi bir Fenerbahçelidir. Önemli olan 3 Temmuz'daki birlik ve beraberliğin sağlandığı bu camianın bölünmemesidir. Bölersek, Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşu ortadan kalkmış olur. Benim adıma, sosyal medyada veya başka bir yerde hiç kimse, kimseye, hiçbir adaya hakaret etmemelidir. Kabul etmiyorum! Aynı şekilde bana, arkadaşlarıma ve ailelerimize de yapılan hakaretleri kabul etmiyoruz. Biz siyaset yapmıyoruz, hiçbirimiz birbirimizi kırmayacağız. Saygı ve sevgi göstereceğiz."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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