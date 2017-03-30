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aziz yıldırım, emre mor için söz aldı!

AZİZ YILDIRIM, EMRE MOR İÇİN SÖZ ALDI!

Görüşmede, Yıldırım'ın "Borussia Dortmund kiralık verecekse Emre'yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme. Türkiye'nin en büyük camiası onu bağrına basar, Emre burada çok mutlu olur" dediği, Özcan'ın da elinden geleni yapacağına dair söz verdiği belirtildi.

Tarih : 30 Mart 2017, 09:40
Puan Ver : Aziz Yıldırım, Emre Mor İçin Söz Aldı!(7/10)7


Görüşmede, Yıldırım'ın "Borussia Dortmund kiralık verecekse Emre'yi bize getir. Başka kulüplerle görüşme. Türkiye'nin en büyük camiası onu bağrına basar, Emre burada çok mutlu olur" dediği, Özcan'ın da elinden geleni yapacağına dair söz verdiği belirtildi.



Ancak bu söze rağmen F.Bahçe'nin işi kolay değil. 19 yaşındaki süper yeteneği kapmak isteyen G.Saray ve Beşiktaş boş durmuyor. İki kulübün yetkililerinin, B. Dortmund yöneticileriyle dün yoğun bir telefon trafiği sürdürdüğü belirlendi.



 



kaynak:sabah








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