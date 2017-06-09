Zte A2018 Benchmark'ta Göründü
Hastalar, 5G İle Sağlık Kontrolünü Kendileri Yapacak
Toki'den Vatandaşa Yüzde 20 İndirim
İktidar Ve Muhalefet 'tüzük'te Karşı Karşıya!
Deniz Seki Fiyatını Katladı!
Ramazan'da Baş Ağrısından İlaçsız Kurtulma Yolları
Arda Turan'dan Fatih Terim'e Jet Cevap!
Beşiktaş, Titi İle Anlaştı
Dolar Mb Kararları Öncesi Hafif Zayıfladı
Sınav Sonuçları Ne Zaman Açıklanacak.. Ösym'den Lys Açıklaması
Suudi Arabistan'da Terör Saldırısı: 1 Binbaşı Öldü
Samsun'da Feci Kaza! Çok Sayıda Ölü Ve Yaralı Var
Herkes Lastik Değiştirmeye Başlayınca Ortaya Çıktı
Karlov'un Ucu Kıbrıs'a Uzandı
Testi Geçemeyenin Ehliyeti Geri Alınacak
Adil Öksüz'ün Kasası İzmir'de Yakalandı
Şırnak'ta Tabura Roketatarlı Saldırı !
Galaxy Note 8 Ne Zaman Tanıtılacak?
Windows Phone'un Pazar Payı Sıfıra İnecek
Avrupa'daki En Büyük Elektronik Arşivlerden Biri Artık Online

aziz yıldırım karne dağıtıp müjde verdi

AZİZ YILDIRIM KARNE DAĞITIP MÜJDE VERDİ

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Kolejinin 2016-2017 eğitim öğretim yılı kapanış törenine katıldı.

Tarih : 09 Haziran 2017, 16:13
Puan Ver : Aziz Yıldırım Karne Dağıtıp Müjde Verdi(8/10)8


Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Koleji öğrencilerine karne verdi.



Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre kolejde düzenlenen 2016-2017 eğitim öğretim yılı kapanış törenine, Aziz Yıldırım'ın yanı sıra Fenerbahçe Kulübü Yüksek Divan Kurulu Başkanı Vefa Küçük, Fenerbahçe Asbaşkanı Önder Fırat, Kulüp Genel Koordinatörü Tamer Yelkovan, sarı-lacivertli eski futbolcu Cemil Turan ve veliler katıldı.



Başkan Yıldırım törende yaptığı konuşmada, öğrencilerin başarısı nedeniyle gurur duyduklarını belirterek, "Bu çok önemli bir tablodur. Sizlere müjdeli haber vermek istiyorum. Bu görevden sonra bir imza atacağım. Ataşehir'de kapalı salonun olduğu yerde inşaatlar yapılacak. Onun içinde de 1200 kişilik Fenerbahçe Koleji yer alacak." ifadelerini kullandı.



Törende, konuşmalar ve dans gösterilerinin ardından Yıldırım öğrencilere karne dağıttı.

 



 



kaynak:sabah








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Karne  Dağıtıp  Müjde  Verdi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER