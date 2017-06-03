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aziz yıldırım konuşuyor

AZİZ YILDIRIM KONUŞUYOR

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, yıllık olağan mali genel kurulda açıklamalar yaptı

Tarih : 03 Haziran 2017, 13:53
Puan Ver : Aziz Yıldırım Konuşuyor(10/10)9


İşte Aziz Yıldırım'ın sözleri:



"Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz rahatsızım, tam formda değilim yani. Ramazan-ı Şerif'inizi kutluyorum. Şehitlerimizi anıyorum."



"3 bölümde konuşacağım. Euroleague, mali ve amatör ile futbol hakkında bilgiler vereceğim."



Euroleague şampiyonluğu ile ilgili klip yayını yapıldı. Kupanın Anıtkabir'e götürülmesi ve Aziz Yıldırım'ın anı defterine yazdığı metin okundu.



"Basketbolda iki büyük organizasyon var 1.'si NBA, 2.'si Euroleague. Bunların altında çeşitli organizasyonlar var. Futboldaki Şampiyonlar Ligi'nin değeri ne ise basketbolda da Euroleague aynıdır. Fenerbahçe bu kupayı almıştır. Bundan yıllarca önce belki de bunu hayal edemezdik ama bunlar gerçekleşmiştir. Bunlar oldu, bunlar oldu diye anlatmayacağım. Geçmişte bir söz söyledim; 'Galatasaray, UEFA Kupası'nı tesadüfi aldı' diye... Ben orada devamlılıktan bahsettim. Fenerbahçe de bu sene kazansaydı, geçmiştekileri yaşamasaydı; bu da tesadüfi olurdu. Bundan sonra bu sistem bozulmaz. Fenerbahçe'nin bütçesi 30 milyon euro'dur. 12 milyonu bizler tarafından karşılanmakta, 18'i de açıktır. 3 senede önce Madrid, sonra Berlin, sonra da İstanbul'daki Final Four'lar sonucu şampiyon olduk. Devamlılık sürecektir. İlk şart ekonomidir. CSKA bütçesini 42 milyona çıkarmıştır, Real Madrid ve Barcelona 30 civarı... Bu takımlar ekonomik olarak yanımızdadır. Her sene bu bütçeyi sağlarsak, devam edecektir. Doğuş Grubu'yla daha önce Ülker'le yaptığımız anlaşma gibi bir anlaşma yaptık. Sadece imza atacağız. Fenerbahçe ve Doğuş basketbolda beraber çalışacaktır. Bütçenin yarısını onlar karşılayacak. Bu anlaşma 3 yıllık. Hem gruba hem de Ferit Şahenk Bey'e teşekkür ediyorum. Ayrıca bu salonu yapan Ülker ailesine ve Murat Ülker'e ölene kadar her zaman teşekkür edeceğim. İnsanlar inanmıyorlar. Acaba Fenerbahçe'nin Murat Ülker'le bir ilişkisi mi var diyorlar? Tek ilişkimiz maçta çikolata yemek. Her iki gruba da teşekkür ediyorum."



 



kaynak:habertürk








Etiketler: Aziz  Yıldırım  Konuşuyor    haber

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