AZİZ YILDIRIM, ŞAMPİYON OLMANIN TEK YOLUNU AÇIKLADI!
Fenerbahçe Denizli Şubesi'nin açılış lansmanına katılan Başkan Aziz Yıldırım, "Sivasspor ve Antalyaspor maçlarının ardından galibiyet serisi yakalayıp şampiyon olmuştuk, yine olabiliriz" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Denizli Şubesi'nin açılış lansmanına katıldı.
Dedeman Park Otel'de düzenlenen etkinlikte konuşan Yıldırım, Denizli'nin Fenerbahçe için önemli bir şehir olduğunu belirtti.
"SPOR ADINA ÇOK YANLIŞTI"
Denizli'de 2004-2005 sezonunda şampiyonluk ilan ettiklerini bir sezon sonra ise aynı şehirde şampiyonluk kaybettiklerini hatırlatan Yıldırım, "18 dakikalık uzatılan maç, sporda olmayacak olayların yaşandığı günü burada hep beraber yaşadık. Sonra o yılı yaşatanlar sanki bu spormuş gibi çıkıp uzun yıllar hep o günün doğru olduğunu savundular. O günler spor adına çok yanlıştı. O yıl FETÖ'nün Fenerbahçe içerisindeki çalışmalarının başladığı bir zamandı. Bunu ne zaman anladık? 2011'den sonra öğrendik. Fenerbahçe Kulübüne, 2006 ve 2009 yılı dahil olmak üzere yapılan operasyonların sonucunda, 3 Temmuz 2011 operasyonu yapılarak, kulübümüzü yok etme çalışmaları başlatıldı." diye konuştu.
" 2011 YILINDA YAPTIK YİNE YAPABİLİRİZ"
Yıldırım, ülkenin varlığı için Fenerbahçe'nin her şeyini ortaya koyduğunu savunarak, "Ben de bunun için gururluyum. Denizli'ye şubemizin açılışı ve arkadaşlarımızı desteklemek için geldim. Antalyaspor'u dün yendiğimiz için mutluyuz. 2011 yılında Sivasspor ve Antalyaspor maçlarının ardından galibiyet serisi yakalayıp şampiyon olmuştuk. Bu sezon da aynı performansı tekrarlarız." ifadelerini kullandı.
Lansmanda, Aziz Yıldırım'a 20 numaralı Fenerbahçe forması hediye edildi.
Kaynak: haberinburada
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