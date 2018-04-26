AZİZ YILDIRIM, ŞENOL GÜNEŞ NUMARA YAPMAZ DİYEN ESNAFA GÜLDÜ
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı'da "Şenol Güneş numara yapmaz başkan." diyen esnafa gülerek karşılık verdi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı esnafıyla bir araya geldi.
Kapalıçarşı esnafı tarafından düzenlenen kahvaltı organizasyonuna katılan Yıldırım'a sarı-lacivertli kulübün asbaşkanı Önder Fırat ve yönetim kurulu üyesi Selim Sapan eşlik etti.
ŞENOL GÜNEŞ ÇIKIŞINA GÜLDÜ
Kahvaltı organizasyonu öncesi Aziz Yıldırım, Kapalıçarşı'ya girdiği sırada bir vatandaşın, "Şenol Güneş numara yapmaz başkan." tepkisiyle karşılaştı. Aziz Yıldırım, bu tepkiyi gülerek karşıladı.
Kapalıçarşı'da düzenlenen kahvaltı organizasyonu basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: haberinburada
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