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Aziz Yıldırım'a olay tepki: Futbolcu alma, arsa al

AZİZ YILDIRIM'A OLAY TEPKİ: FUTBOLCU ALMA, ARSA AL

Fenerbahçe'nin Sivasspor ile oynadığı maç öncesinde sarı-lacivertli taraftarlar başkan Aziz Yıldırım'a, "Futbolcu alma, arsa al" diye seslendi.

Tarih : 15 Nisan 2018, 17:40
Puan Ver : Aziz Yıldırım'a Olay Tepki: Futbolcu Alma, Arsa Al(10/10)6

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Sivasspor maçı öncesinde taraftarların tepkisiyle karşılaştı. Havalimanında kafileyi karşılayan bir taraftar, "Başkanım sen müteahhitsin. Arsa al sen, futbolcu" alma sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Süper Lig'in 29. haftasında Sivasspor'a konuk olan Fenerbahçe, zorlu deplasmandan 2-1 galip ayrılırken maç öncesi şehre inen kafileyi karşılayan taraftarlar içinden tepkili olanlar da vardı.

"MÜTEAHHİTSİN SEN, ARSA AL FUTBOLCU ALMA"

Bir taraftar Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım'ın geçtiği sırada "Başkanım müteahhitsin sen müteahhitsin. Arsa al sen arsa, futbolcu alma" diyerek tepki gösterdi.

Aynı taraftar Teknik Direktör Aykut Kocaman geçtiği sırada "Hocam Konya'nın size ihtiyacı var. Biz hücum futbolu istiyoruz, Fenerbahçe gibi oynamak istiyoruz. Artık bizi hücum oynat, Topal - Josef görmek istemiyoruz." sözleri dikkat çekti.

Aykut Kocaman ise taraftara "Haklısınız" demekle yetindi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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