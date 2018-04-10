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Aziz Yıldırım'dan Ali Koç sözleri: Yalan!

AZİZ YILDIRIM'DAN ALİ KOÇ SÖZLERİ: YALAN!

Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'a başkanlık adaylığından çekilip kendi listesinde yer alması için teklif götürdüğü haberlerini yalanladı.

Tarih : 10 Nisan 2018, 22:30
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Ali Koç Sözleri: Yalan!(10/10)6

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe'nin başkanı Aziz Yıldırım, Ali Koç'un başkanlığa aday olmaması konusunda telkinde bulunduğu iddialarını yalanladı.

"İDDİALAR YALANDIR"

Aziz Yıldırım yaptığı açıklamada, "Ali Koç'a seçimde aday olmaması ve benim yönetimimde yer alması yönünde bir teklifte bulunduğum şeklindeki iddialar yalandır. Haber içeriğinde yer alan tüm iddialar gerçek dışıdır" ifadelerine yer verdi.

İşte Aziz Yıldırım'ın yaptığı o açıklama:

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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