AZİZ YILDIRIM'DAN ÇAĞRI: GALATASARAYLILAR DA GELSİN
Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü'ndeki etkinliğe katıldı. Yıldırım, "Buraya herkes gelsin, Galatasaraylılar da gelsin, diğer taraftarlar da" dedi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, Fenerbahçe Düşyeri Deneyim Kulübü'nde düzenlenen etkinliğe eşi ve kızıyla birlikte katıldı.
Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Maraton Fenerium mağazasının alt katında yer alan Fenerbahçe Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nde gerçekleşen tiyatro etkinliğine katılan başkan Aziz Yıldırım'a eşi Gonca Yıldırım ve kızı Yaz Yıldırım eşlik etti.
"BURAYA HERKES GELSİN"
Çocuk Deneyim Kulübü'nün kurucusu Ayşe Şule Bilgiç ve Bilgiç'in eşi sanatçı Kıraç ile birlikte basın mensuplarına poz veren Aziz Yıldırım, daha sonra gazetecilere açıklamalarda bulundu.Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü'nün kurulmasından dolayı çok memnun olduğunu söyleyen Yıldırım, "Şule hanımla Kıraç beyin başkanlığında onların idaresinde sizlerden destek bekliyoruz ve bütün Fenerbahçeliler'i buraya davet ediyorum. Herkes buraya gelsin ve burada çocuklarımızı eğitelim, geleceğe hazırlayalım. Bütün Fenerbahçeli aileler çocuklarını buraya getirsin ve burada hem Fenerbahçe'yi hem de hayatı öğrensinler. Buraya herkes gelsin, Galatasaraylılar da gelsin, diğer takım taraftarları da. Ayşe Şule hanıma burası için teşekkür ediyorum. Burayı kurmak önemli ama yürütmek daha önemli" şeklinde konuştu.
"BURASI AZİZ YILDIRIM'IN DÜŞÜYDÜ"
Düşyeri Çocuk Deneyim Kulübü kurucusu Ayşe Şule Bilgiç de bu kulübün Başkan Aziz Yıldırım'ın düşü olduğunu belirterek, "Aziz Başkan'ın bir düşüydü burası. Bir gün bana 'Statta çocuklar için bir şey yapmak istiyorum' dedi. Sonrasında projemizi anlattık ve kendisi çok sahip çıktı buna. Burada bilim teknoloji, mühendislik, matematik bilimlerini anlatıp sanatla tanıştırabileceğimiz bir ortam olacağını söyledi başkanımız. Buraya hangi renklere gönül verenler olursa olsun bütün çocuklarımızı bekliyorum. Vatana millete hayırlı olacak güzel bir farkındalık yeri olmasını istiyoruz buranın" açıklamasını yaptı.
Basın mensuplarıyla bir süre sohbet eden Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım, daha sonra çocukların oyun alanlarını gezdi ve ardından çocuk kulübü üyelerinin sahnelediği tiyatroyu izledi. Gösterinin sonunda çocuklarla pasta kesen Yıldırım daha sonra kulübün duvarına "Yeni yıl ülkemize barış ve kardeşlik getirsin. Fenerbahçe şampiyon olsun. Aziz Yıldırım" dileklerini yazdı.
Kaynak: haberinburada
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