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aziz yıldırım'dan kombineleri patlatacak transfer!

AZİZ YILDIRIM'DAN KOMBİNELERİ PATLATACAK TRANSFER!

Tribün barışının sağlandığı Fenerbahçe'de başkan Aziz Yıldırım, taraftarları coşturacak bir transfer gerçekleştirmenin hayalini kuruyor.

Tarih : 22 Haziran 2017, 09:51
Puan Ver : Aziz Yıldırım'dan Kombineleri Patlatacak Transfer!(8/10)7


Süper star sınıfındaki bir ismi renklerine katmaları halinde hem kombine hem forma satışlarının artacağına inanan başkan Aziz Yıldırım, Kadıköy'ün eski havasını geri getirmek için düğmeye bastı. İşte o isim...



Vatan gazetesinde yer alan habere göre; Başkan Aziz Yıldırım, 2 sezon önce de transferini çok istediği Robben için yöneticilerle durum değerlendirmesi yaptı.



Bayern'le 1 yıl daha kontratı bulunan Hollandalı için bir kez daha nabız yoklanmasını istedi. İdarecilere 'Robben'e sorun Fenerbahçe'ye gelmek ister mi?' diyen başkan, olumlu bir yanıt gelmesi durumunda tüm şartları zorlayacak.



Arjen Robben'in, Fenerbahçe'de forma giyen vatandaşı Robin van Persie'nin de bu transfer için ara buluculuk yapacağı belirtildi.



 



kaynak:sabah








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