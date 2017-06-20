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aziz yıldırım'ın çılgın transfer planı!

AZİZ YILDIRIM'IN ÇILGIN TRANSFER PLANI!

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'nin yeni planı ortaya çıktı. İki futbolcunun satışına odaklanan Sarı-Lacivertliler, yıldız ismi Beşiktaş'ın elinden alabilir.

Tarih : 20 Haziran 2017, 11:47
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Takvim'in haberine göre; Beşiktaş, Aboubakar konusunu bir türlü çözemeyince devreye Fenerbahçe girdi. Kanarya, Porto'ya 10 milyon Euro (yaklaşık 40 milyon TL) teklif etti. Sarı lacivertliler Kjaer ve Ozan'ı satması halinde paranın büyük bölümünü golcü oyuncuya yatıracak.



Porto'ya "Eğer Beşiktaş 10 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunu kullanmazsa biz Aboubakar'ı transfer etmek istiyoruz. Ancak bunun için Kjaer ve Ozan Tufan'ın satışının gerçekleşmesini bekliyoruz" mesajını iletti.



Beşiktaş'ın 30 Haziran'a kadar opsiyonu kullanma hakkı olduğunu Fenerbahçe'ye ileten Porto, "Eğer kullanmazlarsa Aboubakar'ı size verebiliriz" dedi.








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