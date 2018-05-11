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AZİZ YILDIRIM'IN FİNAL KABUSU! YOK BÖYLE BİR İSTATİSTİK


Aziz Yıldırım'ın final kabusu! Yok böyle bir istatistik
Tarih : 11 Mayıs 2018, 00:10
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Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Teleset Mobilya Akhisarspor'a 3-2 mağlup oldu.

Sarı-lacivertli takım finali kaybederken, başkan Aziz Yıldırım'ın da final şanssızlığı devam etti.

SADECE 2 KUPA ŞAMPİYONLUĞU VAR

Fenerbahçe'de başkanlık görevine seçildiği dönemden bu yana 9 Türkiye Kupası finali gören Aziz Yıldırım, bunların sadece 2'sinde takımının şampiyonluğunu gördü.

Fenerbahçe, Aziz Yıldırım'ın başkanlık döneminde Türkiye Kupası'nda oynadığı 9 finalin 7'sini kaybetti. Aziz Yıldırım, Türkiye Kupası'nda 2011/12 ve 2012/13 sezonlarında şamiyonluk yaşayabildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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