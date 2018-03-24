Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım, 3 Haziran'da Ali Koç ile yarışacağı kongre öncesinde elini güçlendirmek için transfer hamlelerine şimdiden başladı.

UEFA ile yapılan finansal fair play anlaşmasını da gözeterek sözleşmesi sona erecek dünya yıldızlarının peşine düşen Yıldırım'ın, bu transferleri seçim öncesinde açıklaması bekleniyor. Listede Robben, Ribery, Balotelli ve Fellaini gibi isimler de bulunuyor. Ama ilk hedef Hollandalı Robben.

YÜKSEK ÜCRET VE İMZA PARASI VERİLECEK

Önceki yıllarda da Arjen Robben ile temasın gerçekleştirilmiş olması ve Robben'in kulübü tanıyor olması transfer ihtimalini oldukça artırıyor. Bayern Münih ile olan sözleşmesi sona erecek olan Robben'e hem geri çeviremeyeceği bir yıllık ücret hem de imza parası ödenmesi planlanıyor. 34 yaşındaki yıldız için girişimler yakın bir zamanda başlayacak.

SADECE ARJEN ROBBEN DEĞİL...

Başkan Yıldırım'ın seçim kozu sadece Robben olmayacak. Kulüpleriyle olan özleşmeleri sona erecek olan Balotelli, Ribery, Fellaini gibi yıldızların 1-2 tanesi daha 3 Haziran seçimleri önhcesinde açıklanacak. Yıldırım yıldızlar topluluğu bir takım vaad edecek.

Kaynak: haberinburada