AZRA AKIN, EŞİNİN ÖPÜŞME YASAĞI KOYDUĞU İDDİASINI YALANLADI
Eşi Atakan Koru'nun kendisine öpüşme yasağı koyduğu yönündeki iddiayı kesin bir dille yalanlayan Azra Akın, "Böyle bir şey olabilir mi, olamaz" dedi.
2002 Türkiye ve Dünya Güzeli Azra Akın, önceki akşam eşi Atakan Koru ile beraber Etiler'deki Günaydın Kebap'ta objektiflere yansıdı.
"BÖYLE BİR ŞEY OLABİLİR Mİ?"
Baş başa akşam yemeği yiyen Azra Akın-Atakan Koru çiftinin keyfi yerindeydi. Mekan çıkışında gazetecilerin, "eşi Atakan Koru'nun kendisine öpüşme yasağı koyduğu" iddiaları hatırlatılan Azra Akın, "Böyle bir şey olabilir mi, olamaz" cevabını verdi.
EVİNİN YOLUNU TUTTU
Azra Akın, kısa açıklamasından sonra aracının direksiyonuna geçerek evinin yolunu tuttu.
İkili böyle görüntülendi;
Kaynak: haberinburada
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