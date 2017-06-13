AZRA AKIN'DAN ANNE SELFİESİ
Tescilli güzel Azra Akın, anne hasretine dayanamadı ve soluğu Hollanda'da aldı.
Bu yaz uzatmalı sevgilisi Atakan Koru ile nikah masasına oturmaya hazırlanan Azra Akın, düğün öncesi Hollanda'da yaşayan annesi Ayla Akın'ın yanına gitti.
Akın, annesiyle birlikte çekilen fotoğrafını, "Nihayet annemle. Her şeyim, canım annem." notuyla instagram'da paylaştı.
kaynak:milliyet
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