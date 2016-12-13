

Kartal Yuvası'nda çalışan Tunç Uncu, Beşiktaş'taki bombalı saldırıda hayatını kaybetti. Ölümünün ardından evi ziyaretçi akınına uğrayan Tunç Uncu'nun yaşadığı yeri görenlerin yüreği burkuldu. Sosyal medyada çığ gibi büyüyen kampanya teklifleri, tüm takım taraftarlarını tek bir cümlede birleştirdi: Destek vermeye hazırız...



Beşiktaş Vodafone Arena yakınında düzenlenen bombalı saldırıda yaşamını yitiren, Kartal Yuvası çalışanı Tunç Uncu'nun Sultanahmet'teki canlı bomba saldırısında işinden olduğu ortaya çıktı. O dönem Sultanahmet'te bir otelde komilik yapan Tunç Uncu, canlı bomba saldırısının ardından işten çıkarıldı. Daha sonra Kartal Yuvası'nda çalışmak için başvuran Tunç Uncu, işe kabul edilmesi ile büyük sevinç yaşadı. Azrail'in peşini bırakmadığı Tunç Uncu, Beşiktaş'taki bombalı saldırıda bu kez yaşamını yitirdi. Sultanahmet saldırısında işinden olan Tunç Uncu, Beşiktaş'taki saldırıda ise canından oldu.



Ölümü adeta hisseden Tunç Uncu'nun tüm arkadaşları ile helalleştiği ortaya çıktı. Arkadaşlarına kupa hediye eden Tunç Uncu'nun, birçok arkadaşına ‘Ölecek miyim neyim bilmiyorum ama hakkını helal et' dediği öğrenildi.







kaynak:sözcü



