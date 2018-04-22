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B planını harekete geçirdiler! 15 CHP'li, İYİ Parti'ye geçiyor

B PLANINI HAREKETE GEÇİRDİLER! 15 CHP'Lİ, İYİ PARTİ'YE GEÇİYOR

Son Dakika! CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçiyor. İYİ Parti'nin grup oluşturması sağlanarak seçime girmesi sağlanacak.

Tarih : 22 Nisan 2018, 13:40
Puan Ver : B Planını Harekete Geçirdiler! 15 Chp'li, İyi Parti'ye Geçiyor(10/10)6

İYİ Parti'nin seçime girip giremeyeceği tartışılırken CHP ve İYİ Parti, B planını hayata geçirdi. CHP'den 15 milletvekili istifa ederek İYİ Parti'ye geçiyor. İYİ Parti'nin grup kurmasıyla seçime girmesi sağlanacak.

İYİ PARTİ'Yİ ZİYARET EDECEKLER

Habertürk TV'den Ömer Topsakal'ın aktardığına göre, CHP ile İYİ Parti kurmayları görüşüyor. Saat 16.00'da CHP Sözcüsü Bülent Tezcan ve CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, İYİ Parti'ye ziyarette bulunacak.

CHP, SAAT 13:30'DA AÇIKLAMA YAPACAK

İYİ Parti, CHP'li vekillerin katılmasıyla seçime katılma konusundaki tartışmaları noktalamış olacak. CHP Grup Başkanvekili Altay'ın, saat 13.30'da açıklama yapması bekleniyor.

KILIÇDAROĞLU VE AKŞENER GİZLİCE GÖRÜŞTÜ

Erken seçim kararı sonrasında, muhalefet kanadındaki ittifak trafiği hız kazandı. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener arasında da bir görüşme gerçekleşti. İki liderin, olası ittifak ve cumhurbaşkanlığı adaylarını ele aldığı bildirildi.

CHP, GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Bülent Tezcan, CNN Türk'te katıldığı programda açıklamalarda bulundu. Tezcan, bugün basına yansıyan Kılıçdaroğlu-Akşener arasındaki gizli görüşme iddialarını doğruladı ve, "Bir görüşme olmuş. Sayın genel başkan İstanbul'da olduğu sırada Meral Akşener'in de İstanbul'da bulunmasından dolayı bir görüşme olmuş. " ifadelerini kullandı.

KILIÇDAROĞLU, SP LİDERİ İLE DE BİR ARAYA GELECEK

Kılıçdaroğlu, pazartesi günü ise Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile CHP Genel Merkezi'nde biraraya gelecek. Karamollaoğlu aynı gün Akşener'i de ziyaret edecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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