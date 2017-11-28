BABA BUSH, EN UZUN YAŞAYAN ABD BAŞKANI OLDU
ABD'nin 41. başkanı olan ve Baba Bush olarak da bilinen 93 yaşındaki George H. W. Bush, en fazla yaşayan ABD başkanı olarak tarihe geçti.
George Herbert Walker Bush, ABD başkanlığı yapmış kişiler arasında "en uzun yaşayan" olarak tarihe geçti. Başkanlığı döneminde 7 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu gerekçesiyle ABD gündemini epeyce meşgul eden ve kadınlardan özür dileyen George H.W. Bush, 12 Haziran 1924'te dünyaya geldi.
93 YAŞINI AŞTI
Bush, 93 yıl 5 ay 19 günle en uzun yaşayan başkan olarak Amerika tarihine geçti. Rekorun sahibi olan ABD'nin 38'nci Başkanı Gerald R. Ford, Aralık 2006'da 93 yaşında hayatını kaybetmişti.
2 MİLYON KİŞİNİN ÖLÜMÜNE NEDEN OLDU
Bush'un 8 yıllık iktidarında Irak ve Afganistan'da 2 milyon kişi öldürülmüştü. ABD'de yapılan bir ankette "İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyada hangi katil daha çok insan öldürdü?" sorusuna Amerikalı gençler "George W. Bush" diye cevap vermişti.
İKİNCİ JİMMY CARTER
ABD'nin 39'ncu Başkanı Jimmy Carter da yaşayan ABD başkanları arasında. Şu an için Bush'un gerisinde en yaşlı 2. başkan görünüyor. Jimmy Carter, Bush'tan sadece 4 ay sonra 1 Ekim 1924'te dünyaya geldi.
EN YAŞLI ABD BAŞKANLARI
ABD'nin 41. Başkanı George H. W. Bush; 93 yıl 5 ay 19 gün önce doğdu ve hala yaşıyor.
ABD'nin 38. Başkanı Gerald Ford; 93 yıl, 5 ay 18 gün yaşadı.
ABD'nin 40. Başkanı Ronald Reagan; 93 yıl, 4 ay, 2 gün yaşadı.
ABD'nin 39. Başkanı Jimmy Carter; 93 yıl, 58 gün önce doğdu ve hala yaşıyor.
ABD'nin 2. Başkanı John Adams; 90 yıl, 8 ay, 9 gün yaşadı.
ABD'nin 31. Başkanı Herbert Hoover; 90 yıl, 2 ay, 13 gün yaşadı.
Kaynak: haberinburada
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