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BABA CİNAYETİNDE KORKUNÇ DETAY: YANIŞINI 25 DAKİKA BOYUNCA İZLEMİŞLER!


Baba cinayetinde korkunç detay: Yanışını 25 dakika boyunca izlemişler!
Tarih : 26 Nisan 2018, 08:50
Puan Ver : Baba Cinayetinde Korkunç Detay: Yanışını 25 Dakika Boyunca İzlemişler!(9/10)5

Eşi, iki çocuğu ve bir yakın arkadaşı tarafından hunharca öldürüldükten sonra yakılan iş adamı Murat Öğüt cinayetinin ayrıntıları, zanlılardan Coşkun Gündüz'ün anlattıklarıyla ortaya çıktı. Gündüz'ün anlattıklarına göre, Torbalı'nın sayılı zenginlerinden olan Murat Öğüt'e, önce oğlunun evinde ilaç verildi. Öğüt'ün vücudu ilaca tepki vermeyince, kafasına vazo ile vurulup yere düşürüldü. Ardından da iki oğlu, babalarını yastıkla boğarak öldürdü.

Cinayetin ardından, aile dostları olan çiftçi Coşkun Gündüz çağrıldı.

BABALARININ YANIŞINI 25 DAKİKA İZLEDİLER

Yeni Asır'ın haberine göre, Murat Öğüt'ün cesedi, ormanlık alana götürülüp yakıldı. 2 oğul, aracın içinde babalarının yanışını 25 dakika seyretti. Öte yandan işadamı Murat Öğüt'ün sürekli olarak eşine işkence yaptığı, hatta üzerinde sigara söndürdüğü öne sürüldü. Murat Öğüt'ün olay gecesi de, eşini feci şekilde dövdüğü, saçını çekerek kopardığı ve kadının kafatasına bile zarar verdiği öğrenildi. Mimarlık okuyan oğullarının ise yaşadıkları psikoloji nedeniyle annelerine yardımcı oldukları ve sürekli olarak babalarından nefret ettiklerini söyledikleri iddia edildi.

CİNAYETİ İTİRAF ETMİŞLERDİ

Geçtiğimiz günlerde İzmir'deki ormanlık alanda yanmış aracının içerisinde tanınmayacak haldeki cesedi bulunan Zafer Tuğla'nın sahibi Murat Öğüt cinayetini jandarma 24 saatte çözmüştü. 2 kez Sayısal Loto büyük ikramiyesi kazandığı belirlenen Öğüt'ü, iki oğlu ile eşinin öldürdüğü ortaya çıkmıştı.

Gözaltına alınan iki oğlu ve eşi, cinayeti aile içi anlaşmazlık nedeniyle işlediklerini itiraf etmişler ancak ifadede susma haklarını kullanmışlardı.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANIRDI

Murat Öğüt'ün cinayetten önce sosyal medya hesabından çocuklarının fotoğraflarını koyup 'Koçlarım benim. Rabbim benim ömrümden alıp sizlere versin canlarım benim Allaha emanet olun" yazdığı ortaya çıkmıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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