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Baba-oğul 2 saat arayla vefat etti! Cenaze işlemleriyle ilgileniyordu

BABA-OĞUL 2 SAAT ARAYLA VEFAT ETTİ! CENAZE İŞLEMLERİYLE İLGİLENİYORDU

Antalya'da 91 yaşında vefat eden babasının cenaze işlemleriyle ilgilenen 55 yaşındaki oğlu, babasından 2 saat sonra kalp krizi geçirip öldü.

Tarih : 03 Mart 2018, 00:50
Puan Ver : Baba-Oğul 2 Saat Arayla Vefat Etti! Cenaze İşlemleriyle İlgileniyordu(8/10)4

Antalya'da, 91 yaşındaki Ahmet Özkan, yaşlılığa bağlı hastalığından dolayı evinde yaşamını yitirdi. Babasının acısına dayanamayan Erhan Özkan (55) da yaklaşık 2 saat sonra kalp krizi geçirerek öldü.

BABASI SAAT 15.00'TE OĞLU SAAT 17.00'DE VEFAT ETTİ

Döşemealtı ilçesinde oturan Ahmet Özkan, bugün saat 15.00 sıralarında yaşlılığa bağlı hastalığı nedeniyle yaşamını yitirdi. Aynı evde yaşayan oğlu Erhan Özkan, evde cenaze işlemleri yapılırken saat 17.00 sıralarında kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

BABA-OĞUL AYNI GÜN DEFNEDİLECEK

Ahmet ve Erhan Özkan'ın cenazeleri sağlık ekiplerinin incelemesinden sonra otopsi işlemleri için Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Ahmet Özkan ve oğlunun cenazeleri, işlemlerin ardından yarın Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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