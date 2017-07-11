BABA VE OĞLU YANLIŞ EKİN BİÇME YÜZÜNDEN AV TÜFEĞİYLE ÖLDÜRÜLDÜ
Kırıkkale'de ekin biçme yüzünden iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Baba ve çocuğunun öldüğü kavgada yakınları ağır yaralandı.
Kırıkkale'nin Keskin İlçesine bağlı Turanlı Köyünde ekin biçme yüzünden iki ailenin fertleri arasında çıkan tartışma kavgaya dönüşmesinin ardından K.A, av tüfeğiyle baba ve oğlunu öldürürken, yakınları olan Taki B.'yi ağır yaraladı.
KENDİ TARLASINDAKİ EKİNİN BİÇİLDİĞİNİ İDDİA ETTİ
Öğlen saatlerinde, Keskin'in Turanlı Köyü'nde kendi tarlasındaki ekinin biçildiğini iddia eden K.A., av tüfeği ile Mürsel B. ve oğlu Kaplan B. ile yakınları Taki B.'yi vurarak ağır yaraladı. Keskin Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mürsel B. ve oğlu Kaplan B. kurtarılamadı. Taki B.'nin tedavisi sürüyor. Olay sonrası kaçmaya çalışan K.A., jandarma timleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Kaynak: haberinburada
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