Adana'da para vermediği için babaannesini öldürdükten sonra taziye boyunca gözyaşı döken torun, polis tarafından şüpheli bulunarak gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden torunun sürekli evin önünden geçtiği ortaya çıktı.

Adana'da polis günlerdir haber alınamayan kadının kapısını kırıp içeri girdi. O sırada torun herkesten önce girip "Babaannem ölmüş" diye ağlamaya başladı. Taziyeye katılıp gözyaşı döken torunun hareketleri şüpheli bulununca gözaltına alındı. Çapraz sorguya dayanmayınca para vermediği için çarşafla boğup öldürdüğünü itiraf etti. Cani torunun "Öldürdükten sonra sürekli evin önünden geçtim, biri buldu mu diye" demesi tüyler ürpertti.

83 YAŞINDAKİ KADINDAN HABER ALAMADILAR

Adana'nın Seyhan ilçesi Küçük Dikili mevkisi Kavaklı Mahallesi 100037 Sokakta meydana gelen olayda 83 yaşındaki Elif Tul'dan iki gündür haber alamayan çocukları eve geldi. Evin kapısını açmak istediler ancak açamayınca polisten yardım istedi.

İTFAİYE EKİPLERİ KAPIYI KIRINCA İÇERİ İLK TORUN GİRİP AĞLADI

Cumhuriyet Savcısından izinle kilidi itfaiye ve polis ekipleri açtı. Bu arada orada bulunan yaşlı kadının torunu İsmail C. (27) kapı açılır açılmaz polis ve itfaiye ekiplerinden önce içeri girip bağırarak babaannem ölmüş diye dışarı çıkıp ağlamaya başladı.

EVE ZORLA GİRİLMEMİŞ VE KADININ PARASI ÇALINMAMIŞ

Yaşlı kadının çocukları ve torunları da bunun üzerine gözyaşlarına boğulurken mahalleli tarafından güçlükle sakinleştirildi. İsmail C. de olay yerinden bir an olsun ayrılmadı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği dedektifleri evde incelemelerde bulundu. Polisin yaptığı ilk incelemede eve zorla girilmediği ve yaşlı kadının cebinde bulunan bin liranın alınmadığını tespit etti.

KATİLİN KAÇMAMASI İÇİN YAKINLARDAN ŞÜPHELENDİĞİNİ SÖYLEMEDİ

Polis ceset üzerinde yaptığı incelemede yaşlı kadının boynunda bir çarşaf olduğunu belirledi. Kadının boğularak öldürüldüğünü belirleyen polis, evde kapılarda zorlama olmadığını ve yaşlı kadının cebindeki bin liranın çalınmadığı için de cinayeti yakınları ya da komşularının işlemiş olabileceğinden şüphelendi. Cinayet dedektifleri katil ya da katillerin kaçmaması ve kendinden şüphelendiklerini bilmemeleri için kadının ölümünün şüpheli olduğunu söyledi.

OTOPSİDE BOĞULARAK ÖLÜM ÇIKTI

Yaşlı kadının cesedi otopsi için adli tıp kurumu morguna götürüldü. Burada yapılan incelemede de yaşlı kadının çarşafla boğularak öldürüldüğü tespit edildi. Bunun üzerine polis eve gidip cinayeti çözmek için çalışmayı derinleştirdi. Bu arada kadının cenazesi de Küçükdikili Mezarlığında toprağa verildi.

TORUNUN HAREKETLERİ ŞÜPHELİ BULUNDU GÖZALTINA ALINDI

Polis ise yaşlı kadının evine gelip araştırmayı derinleştirdiğinde kadının torunu İsmail C.'nın polisin yanına gelerek sürekli arka kapının açık olduğunu söylemesi ancak polisin eve girdiğinde kapının açık olduğunu tespit etmesi ve şüpheli hareketlerde bulunmasından dolayı İsmail C.'yi taziye evinin önünde gözaltına aldı.

"BABAANNEMİ TOPRAĞA VERMEK İSTİYORUM"

Gözaltına alınan torun babaannesini önce kendisinin öldürmediğini onun toprağa verilme işlemini katılıp dua etmek istediğini söyledi. Ancak cinayet dedektifleri zanlıyı çapraz sorguya alınca torun babaannesini öldürdüğünü itiraf etti.

"PARA VERMEYİNCE SİNİRLENİP ÇARŞAFLA BOĞDUM"

Zanlının ağlayarak, "Benim 3-4 bin lira kredi kartı borcum vardı. Eşimle de bu nedenle tartıştık evi terk etti. İşim de olmadığı için babaannemin yanına gidip '500 lira para ver borcumu biraz olsun kapatayım' dedim. Ancak babaannem bana para vermedi.

"SONRA BİRİ BULUR MU DİYE, SÜREKLİ EVİN ÖNÜNDEN GEÇTİM"

Bende sinirlenerek çarşafı boynunu dolayıp sıktım. Ondan sonrada evden çıktım. O günden sonrada sürekli evin önünden geçtim. Biri bulur mu diye" dediği öğrenildi. Emniyette suçu kabul eden zanlı çıkarıldığı nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı.

Kaynak: haberinburada