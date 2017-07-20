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Babacar'dan vazgeçen Beşiktaş, gol makinesini buldu

BABACAR'DAN VAZGEÇEN BEŞİKTAŞ, GOL MAKİNESİNİ BULDU

Beşiktaş, Fiorentina'da forma giyen Babacar'ın transferinden vazgeçti. Siyah-beyazlıların yeni hedefi, Middlesbrough forması giyen Alvaro Negredo.

Tarih : 20 Temmuz 2017, 10:30
Puan Ver : Babacar'dan Vazgeçen Beşiktaş, Gol Makinesini Buldu(6/10)2

Beşiktaş'ta golcü arayışları devam ediyor. Fiorentina ile Khouma Babacar konusunda pazarlıklarını sürdüren yönetim, futbolcunun yüksek maliyeti sebebiyle transferden vazgeçme noktasına geldi.

Siyah-beyazlıların 7 milyon Euro civarında bir ücret karşılığı transferi bitirme isteğine karşın, Mor Menekşeler golcü futbolcu için 12 milyon Euro talep ediyor. Şu sıralar adı Milan ile anılan Nikola Kalinic'in takımdan ayrılması halinde ise Fiorentina, Babacar'ı kesin olarak satmayacak.

YENİ ADAY NEGREDO

beIN Sports'un haberine göre, bir diğer forvet adayı ise Alvaro Negredo.

Sevilla günlerindeki performansı ile zirve yapan Negredo, İspanya'nın Euro 2012'yi kazanan kadrosunda da görev yapmıştı. Manchester City ile Premier League şampiyonluğu yaşayan Negredo, yalnızca üç sezon sonra Middlesbrough forması ile bu kez ligden düştü. Kariyerinde bonservisi için iki kez 25 milyon Euro'nun üzerinde bonservis ödenen elit golcü için ilk hedef kiralık formulü.

2019'A KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

İngiltere Championship'te oynamaya sıcak bakmayan yıldızın Middlesbrough ile 2019'a dek kontratı bulunuyor. 31 yaşındaki futbolcunun yılda kazandığı yaklaşık 6,5 milyon Euro'luk maaşı ise şu an için transferdeki en büyük engel.

Alvaro Negredo son 10 yılın 9'unda, sezonu çift haneli gol rakamları ile bitirmeyi başardı.


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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