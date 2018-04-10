Gaziantep'te, anneleri Özlem Karaçalıoğlu tarafından öldürülen 2 çocuğun cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından ailesine teslim edildi. Çocuklar için Cerit Yeniyapan Mahallesi camisinde cenaze töreni düzenlendi.

"BANA SARIL DİYORDUN, SARILDIM"

Törende çocukların babası Cuma Karaçalıoğlu tabuta sarılarak, "Bana 'Sarıl baba' diyordun sarıldım, abin dövünce bana haber verecektin.

"BENİ İŞE GÖTÜR DİYORDUN BİLSEM GÖTÜRMEZ MİYDİM AYŞEM"

'İşe ben de gideyim' diyordun bilsem seni götürmez miydim Ayşem? Meleğim mekanın cennet olsun, ardından ben de geleceğim" diyerek gözyaşı döktü. Cuma Karaçalıoğlu'nun sözleri yürekleri dağladı.

BABAYI ZABITA ARKADAŞLARI TESELLİ ETTİ

Çocukların dedesi Yaşar Karaçalıoğlu ise yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durdu. Törene Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Salih Yıldırım ve Cuma Karaçalı'ın mesai arkadaşları da katıldı.

Ayşe ve Mustafa Karaçalıoğlu kardeşlerin cenazesi, öğle namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

Kaynak: haberinburada