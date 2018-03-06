BABASINI ÖLDÜRÜP KAÇMIŞTI! KATİL EVLAT SİLAHIYLA YAKALANDI
MERSİN'de iş adamı babası Mahmut Alaca'yı, evinin önünde tabancayla vurarak öldüren Erhan Alaca (37) yakalandı. Şüpheli, mahkemece tutuklandı.
EVİNİN ÖNÜNDE SİLAHLI SALDIRIYA UĞRADI
Olay, dün akşam saatlerinde merkez Yenişehir ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki Marina Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, evinden çıkıp aracına doğru yönelen iş adamı Mahmut Alaca, bu sırada taksi ile evin önüne gelen oğlu Erhan Alaca'nın tabancalı saldırısına uğradı.
KATİL EVLAT OLAY YERİNDEN KAÇTI
Alaca, oğlunun tabancasından çıkan mermilerin vücuduna isabet etmesi sonucu kanlar içinde yere yığılırken, oğul ise olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mahmut Alaca'nın öldüğü belirlendi. Polisin yaptığı incelemenin ardından Alaca'nın cesedi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Alaca'nın, Mersin Sanayici ve İşadamları Derneği'nin geçmiş dönem yönetiminde yer aldığı öğrenildi.
CİNAYET SİLAHI İLE YAKALANDI
Mersin Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısını yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Erhan Alaca'nın saklandığı adrese baskın yaptı. Şüpheli, cinayette kullandığı tabancayla yakalandı. Emniyete götürülen şüpheli, gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Erhan Alaca, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: haberinburada
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