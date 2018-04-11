Sunucu Esra Erol, babasının fotoğrafı ile yaptığı duygusal ' polis kızıyım' paylaşımı ile sosyal medyada rekor kırdı.

Şu sıralar ATV ekranlarında izleyici ile buluşan Esra Erol, Türk polis teşkilatının 173. kuruluş yıl dönümüne özel paylaşım yaptı. Ünlü sunucunun bu paylaşımı kısa sürede 100 bine yakın beğeni aldı.

Babasının polis üniformalı fotoğrafını Instagram hesabına koyan Esra Erol yanına da şu satırları yazdı:

Lojman hayatını, ekip arabasını, karakol kokusunu iyi bilirim. Gece nöbetinden gelen baba uyusun diye parmak ucunda dolaşmak konusunda üstadım. Arada bazen sakallı, bazen sakalsız, bazen üniformalı, bazen üniformasız, bazen eve gelen, bazen uzun süre gelmeyen bir babanın kızıyım.

Yeşil üniformasını da mavi üniformasını da şerefiyle taşıyan, mesleğine aşık ve ömrünü vermiş bir babanın kızıyım. Ve büyük fedakarlıklar ile görevini ifa eden #TürkPolisTeşkilatı'nın 173. kuruluş yıldönümü. Vatanımız uğruna şehit olan tüm kahraman polislerimizin ruhu şad olsun!

İşte Esra Erol'un o paylaşımı;

Kaynak: haberinburada