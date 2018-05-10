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Babasının İntihar Ettiği Bağ Evinde Kendini Astı
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Babasının İntihar Ettiği Bağ Evinde Kendini Astı

BABASININ İNTİHAR ETTİĞİ BAĞ EVİNDE KENDİNİ ASTI

Karaman'da lise öğrencisi genç bir yıl önce babasının av tüfeğiyle intihar ettiği bağ evinin bahçesinde kendini asarak hayatına son verdi.

Tarih : 10 Mayıs 2018, 11:30
Puan Ver : Babasının İntihar Ettiği Bağ Evinde Kendini Astı(10/10)6

Karaman'ın Ermenek ilçesinde lise 3'üncü sınıf öğrencisi Mehmet Ali A. (17), bir yıl önce babası Aslan Ali A.'nın av tüfeğiyle intihar ettiği bağ evinin bahçesindeki kameriyeye bağlı çelik halatta asılı bulundu.

KENDİNİ ASTI

Ermenek ilçesi Seyran Mahallesi'nde dün, Mehmet Ali A.'ya ulaşamayan arkadaşları, durumdan şüphelenip olabileceğini tahmin ettikleri bağ evine gitti. Arkadaşları, Mehmet Ali A.'yı evin bahçesindeki kameriyeye bağlanan çelik halatta asılı buldu, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Gelen sağlık ekibi, Mehmet Ali A.'nın yaşamını yitirdiğini saptadı.

BABASI DA İNTİHAR ETMİŞTİ

Polisin intihar ettiği üzerinde durduğu Mehmet Ali A.'nın cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Ailenin 2 çocuğundan biri olan Mehmet Ali A.'nın babası Aslan Ali A.'nın da bir yıl önce aynı evde av tüfeğiyle intihar ettiği bildirildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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