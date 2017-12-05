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Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm

BABASIYLA KAÇARKEN YAKALANAN AYŞE'NİN KATİLİNİN İFADESİ: AŞKIMA KARŞILIK VERMEDİ, ÖLDÜRDÜM

Tekirdağ'da sokak ortasında 19 yaşındaki Ayşe'yi silahla vurarak öldüren katil, babasıyla kaçarken yakalandı. Katil ifadesinde, "Aşıktım. Aşkıma karşılık vermedi, öldürdüm." dedi.

Tarih : 05 Aralık 2017, 21:30
Puan Ver : Babasıyla Kaçarken Yakalanan Ayşe'nin Katilinin İfadesi: Aşkıma Karşılık Vermedi, Öldürdüm(8/10)4

Tekirdağ'ın Muratlı İlçesi'nde, sokak ortasında silahlı saldırıya uğrayan genç kız yaşamını yitirdi. Katil zanlısı ile babası, tarlada gözaltına alındı. Katil zanlısı polisteki ifadesinde Ayşe Öztürk'e aşık olduğunu ve aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi.

KIZIN AİLESİNİN İFADESİ SONUCU KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Ayşe Öztürk'ü sokak ortasında tabanca ile başına bir el ateş ederek öldürülmesinin ardından Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Muratlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri katil zanlısını yakalamak için geniş kapsamlı çalışma başlattı. Genç kızını ailesinin de ifadesine başvuran polis, katil zanlısının Alparslan İşcan olduğunu belirledi.BABASIYLA KAÇARKEN YAKALANDI

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde oturduğu belirlenen 24 yaşındaki Alparslan İşcan'ın olaydan babası 52 yaşındaki Hamdi İşcan ile birlikte kaçtığı belirlendi. Alarma geçen polis, zanlıları Ergene İlçesi'nin Karamehmet Mahallesi mevkiinde çamura saplanmış otomobillerinin yanlarında yakaladı.CİNAYETTE KULLANDIĞI TABANCA ÜZERİNDEN ÇIKTI

Alparslan İşcan'ın cinayette kullandığı tabanca da üzerinde ele geçirildi."AŞKIMA KARŞILIK VERMEDİ ÖLDÜRDÜM"

Zanlı polise verdiği ilk ifadesinde Ayşe Öztürk'e aşık olduğunu ve aşkına karşılık vermediği için öldürdüğünü söyledi. Polis gözaltına aldığı Alparslan İşcan ile babası Hamdi İşcan'ı soruşturmanın yürütüleceği İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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