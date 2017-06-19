Çalışma hayatında anneler için sağlanan kolaylıkların benzerleri artık babalar için de getiriliyor. Çocuk sahibi olmak sadece anne için değil baba için de ayrıcalıklara yol açıyor



Çalışma hayatında anneler için sağlanan kolaylıkların benzerleri artık babalar için de getiriliyor. Çocuk sahibi olmak sadece anne için değil baba için de ayrıcalıklara yol açıyor



Faruk Erdem



Türkiye'de iş hayatımıza baktığınızda erkeklerin ağırlıkta olduğunu görüyoruz. Erkeklerin çalışma hayatındaki oranları yüzde 70'e yaklaşıyor. Ancak izin ve emeklilik haklarına baktığınızda kadınlara göre daha az imkanları bulunuyor. Kadınlar emekli olmak için 20 yıllık sigortalılık süresi beklerken erkekler bunu 25 yıla tamamlamak durumunda. Yine yaş şartında da erkeklerin daha çok çalışması isteniyor. Özellikle çocuklarla ilgili izinlerde babalık kısa bir süre önceye kadar bir anlam ifade etmiyordu. Ancak son yapılan düzenlemeler bu konuda babalar için de önemli imkanlar getirdi.



YARIM GÜN ÇALIŞMA HAKKI







Bunlardan en önemlisi de anneler için olan yarım gün çalışma hakkı babalara da tanınıyor. Hem memurlarda hem de özel sektör çalışanlarında uygulanacak yarı zamanlı çalışma hakkını babalar ve evlat edinenler de kullanabilecek. Doğum yapan memurlar doğum sonrası analık izninin eşi doğum yapan memurlar ise babalık izninin bitiminden, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar olan dönemde, haftalık çalışma saatlerinin normal çalışma süresinin yarısı olarak düzenlenmesini talep edebilirler. Bu konudaki yönetmelik hazırlığı da tamamlanarak Bakanlar Kurulu'na sunuldu. Kısa süre sonra uygulamayla ilgili detaylar da ortaya çıkacak. Bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de bu haktan yararlanabilecek.



EVLAT EDİNMEK DE YETERLİ



Özel sektör çalışanları için çıkartılan yönetmelikte de işçi babalara bu konuda bazı haklar tanınıyor. Bu yönetmeliğe göre doğumda veya doğum sırasında annenin ölümü halinde, doğum sonrası kullanılmayan süreler babaya kullandırılıyor. Üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen eşlerden birine veya evlat edinen işçiye, çocuğun aileye fiilen teslim edildiği tarihten itibaren 8 hafta izin kullandırılıyor. Ayrıca bu iznin bitiminden sonra istekleri halinde 24 aya kadar ücretsiz izin de veriliyor. Yine 3 yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere istekleri hâlinde birinci çocukta 60 gün, ikinci çocukta 120 gün sonraki çocuklarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin 45 saatin yarısı kadar 22,5 saat ücretsiz izin veriliyor.







kaynak:sabah