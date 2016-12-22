BABEL, BEŞİKTAŞ İÇİN GELİYOR
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.
İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel'in siyah-beyazlı kulüp ile 2,5 yıllığına anlaştığı bilgisi verildi.
Hollandalı futbolcuyla alakalı Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Babel'in Cumartesi günü akşam saatlerine doğru İstanbul'a geleceği bildirildi.
kaynak:sabah
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