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babel, beşiktaş için geliyor

BABEL, BEŞİKTAŞ İÇİN GELİYOR

Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.

Tarih : 22 Aralık 2016, 15:22
Puan Ver : Babel, Beşiktaş İçin Geliyor(8/10)10


Beşiktaş'ın anlaşmaya vardığı Hollandalı futbolcu Ryan Babel, Cumartesi günü İstanbul'a geliyor.



İspanya La Liga ekiplerinden Deportivo La Coruna'da forma giyen Ryan Babel'in siyah-beyazlı kulüp ile 2,5 yıllığına anlaştığı bilgisi verildi.



Hollandalı futbolcuyla alakalı Beşiktaş cephesinden henüz resmi bir açıklama gelmezken, Babel'in Cumartesi günü akşam saatlerine doğru İstanbul'a geleceği bildirildi.



 



kaynak:sabah








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