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bacca karmaşası

BACCA KARMAŞASI

Kjaer'e karşılık Fenerbahçe'ye yazılan Kolombiyalı forvet, ‘Milan'da kalacağım' dedi. Menajeri ise aksini söyledi

Tarih : 23 Haziran 2017, 09:48
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İtalya basını adı Beşiktaş'la anılan Carlos Bacca için "Kolombiyalı oyuncu ile ilgilenen iki takım var. Biri Fenerbahçe diğeri Marsilya. Kjaer'i çok isteyen Milan, Bacca konusunda önceliği sarı-lacivertlilere verecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kolombiyalı forvet, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Transfer döneminde çok söylenti oluyor. Milan'da mutluyum ve 3 yıllık kontratım var" dedi. Ancak 30 yaşındaki yıldızın menajeri Sergio Barilla ise, "Carlos, Kolombiya ile Dünya Kupası'na gitmek istiyor. O nedenle oynayacağı bir kulübü seçecek" diye konuştu.



EMENİKE KOMŞU'YA

Yunan basınına göre Fenerbahçe'nin iki forveti Fernandao ve Emenike Olympiakos'un gündemine geldi. Ancak kırmızı-beyazlılar Emenike'de karar kıldı. Geçen sezon F.Bahçe'ye 4. kez dönen Nijeryalı Emenike, 27 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı.



 



kaynak:sabah








Etiketler: Bacca  Karmaşası    haber

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