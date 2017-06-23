

İtalya basını adı Beşiktaş'la anılan Carlos Bacca için "Kolombiyalı oyuncu ile ilgilenen iki takım var. Biri Fenerbahçe diğeri Marsilya. Kjaer'i çok isteyen Milan, Bacca konusunda önceliği sarı-lacivertlilere verecek" ifadelerini kullanmıştı. Ancak Kolombiyalı forvet, ülke basınına yaptığı açıklamada, "Transfer döneminde çok söylenti oluyor. Milan'da mutluyum ve 3 yıllık kontratım var" dedi. Ancak 30 yaşındaki yıldızın menajeri Sergio Barilla ise, "Carlos, Kolombiya ile Dünya Kupası'na gitmek istiyor. O nedenle oynayacağı bir kulübü seçecek" diye konuştu.







EMENİKE KOMŞU'YA



Yunan basınına göre Fenerbahçe'nin iki forveti Fernandao ve Emenike Olympiakos'un gündemine geldi. Ancak kırmızı-beyazlılar Emenike'de karar kıldı. Geçen sezon F.Bahçe'ye 4. kez dönen Nijeryalı Emenike, 27 resmi maçta 8 gol atıp 5 asist yapmıştı.







kaynak:sabah