BACELONA ALTYAPISINDA TANIDIK İSİMLER
Carlos Kameni, Rüştü Reçber ve Ali Koç'un çocuklarının Barcelona Kulübü'nün İstanbul'daki futbol okulunda eğitim aldığı ortaya çıktı.
Mundo Deportivo'nun haberine göre Burak Reçber (U12), Luka Kameni (U14), Lenny Kameni (U10) ve Kerem Koç (U10) yaş gruplarında eğitim alıyor.
ALİ KOÇ'UN OĞLU DA BARCELONA ALT YAPISINDA
Bir dönem Barcelona forması giyen Rüştü Reçber'in oğlu ile kulübün forma sponsorlarından biri olan Ali Koç'un oğlunun Barcelona altyapısında olması dikkatlerden kaçmadı.
Kaynak: haberinburada
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