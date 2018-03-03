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Badou Ndiaye, takım arkadaşıyla birbirine girdi

BADOU NDİAYE, TAKIM ARKADAŞIYLA BİRBİRİNE GİRDİ

Galatasaray'dan İngiltere Premier Lig takımı Stoke City'ye transfer olan Badou Ndiaye, Southampton maçı sonrası takım arkadaşı Martins Undi ile kavga etti.

Tarih : 03 Mart 2018, 21:30
Puan Ver : Badou Ndiaye, Takım Arkadaşıyla Birbirine Girdi(10/10)6

İngiltere Premier Lig'de kümede kalma hesapları yapan Southampton iel Stoke City'nin mücadelesinde gol sesi çıkmadı ve puanlar paylaşıldı. Southampton 28, Stoke City 27 puanla haftayı kapatırken, maç sonu gerginlik çıktı.

İKİ FUTBOLCU ZOR SAKİNLEŞTİRİLDİ

Southampton ile golsüz berabere kalan Stoke City'de Bruno Martins Indi ile Badou Ndiaye arasında gerginlik yaşandı. Kurt Zouma iki ismi sakinleştirmeye çalıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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