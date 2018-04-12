BADOU NDİAYE TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU
Galatasaray'a döneceği konuşulan Stoke City'in yıldız futbolcusu Badou Ndiaye, "Bu kulüp, Premier Ligde kalmak zorunda ve ben de tamamen buna odaklanmış durumdayım." dedi.
Galatasaray'ın devre arasında Stoke City'e 16 milyon euroya sattığı Badou Ndiaye, hakkında çıkan transfer dedikodularını yanıtladı.
İngiltere Premier Liginde küme düşme tehlikesini derinden yaşadan Stoke City'de zor günler geçiren ve takımında henüz galibiyetle tanışamayan Ndiaye'nin sezon sonunda yeniden Cim Bom'a dönmek istediği konuşuluyordu.
"YALNIZCA ÇIKIP FUTBOLUMU OYNAYACAĞIM"
Senegalli orta saha oyuncusu, İngiliz basınına verdiği demeçte hakkında çıkan transfer iddialarına şu şekilde cevap verdi:
"Dedikodular hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an burada yapmam gereken bir iş var ve ona konsantre olmak istiyorum.
Henüz önümüzde 5 maç var. Bu kulüp, Premier Lig'de kalmak zorunda ve ben de tamamen buna odaklanmış durumdayım. Dolayısıyla yalnızca çıkıp futbolumu oynayacağım."
Kaynak: haberinburada
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