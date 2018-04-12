Zehir Tacirlerine Sınırda Büyük Operasyon! Piyasa Değeri 15 Milyon Tl
Rusya Devlet Televizyonu Halkı Uyardı: Gıda Stoklayın
Rusya, Bmgk'yı Yarın Suriye İçin Toplantıya Çağırdı
Samsunspor, Yılmaz Vural'ı Tff'ye Şikayet Etti
Badou Ndiaye Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu
Hindistan Çalkalanıyor! Milletvekili, Genç Kıza Tecavüz Etti
Everton'da Cenk Tosun Şaşkınlığı
Çin Ordusu Gövde Gösterisiyle Abd'ye Meydan Okudu
Fenerbahçe'den Mhk'ye Hakem Tepkisi: Endişe Verici
Yer Yerinden Oynayacak! Fenerbahçe Gomez'in Peşinde
Başbakan Yıldırım'dan, Çipras'a Taziye Telefonu
Urfa'ya Sınırın Suriye Tarafından Ateş Açıldı, Anında Karşılık Verildi
Trabzonspor'da Yusuf Yazıcı Şoku!
Ülkemizdeki Suriyeli Sayısı Artacak! Almanya'dakiler De Geliyor
Trump Kurmaylarını Topluyor: Kararımız Yakında
Beşiktaş'ın Genç Yıldızı Larin, Akhisarspor Kadrosuna Giremedi
Elazığspor'da Hüseyin Kalpar Dönemi Sona Erdi
Çiftlik Bank'ta 4 Tutuklama Talebi! Aralarında Muhasebeci De Var
Gergin Bekleyiş! Silahla Minareden Ateş Açtı, Polisle Çatışmak İstiyor
Bayern Münih, Arjen Robben İle İlgili Kararını Verdi

Badou Ndiaye transfer dedikodularına son noktayı koydu

BADOU NDİAYE TRANSFER DEDİKODULARINA SON NOKTAYI KOYDU

Galatasaray'a döneceği konuşulan Stoke City'in yıldız futbolcusu Badou Ndiaye, "Bu kulüp, Premier Ligde kalmak zorunda ve ben de tamamen buna odaklanmış durumdayım." dedi.

Tarih : 12 Nisan 2018, 22:00
Puan Ver : Badou Ndiaye Transfer Dedikodularına Son Noktayı Koydu(5/10)1

Galatasaray'ın devre arasında Stoke City'e 16 milyon euroya sattığı Badou Ndiaye, hakkında çıkan transfer dedikodularını yanıtladı.

İngiltere Premier Liginde küme düşme tehlikesini derinden yaşadan Stoke City'de zor günler geçiren ve takımında henüz galibiyetle tanışamayan Ndiaye'nin sezon sonunda yeniden Cim Bom'a dönmek istediği konuşuluyordu.

"YALNIZCA ÇIKIP FUTBOLUMU OYNAYACAĞIM"

Senegalli orta saha oyuncusu, İngiliz basınına verdiği demeçte hakkında çıkan transfer iddialarına şu şekilde cevap verdi:

"Dedikodular hakkında konuşmak istemiyorum. Şu an burada yapmam gereken bir iş var ve ona konsantre olmak istiyorum.

Henüz önümüzde 5 maç var. Bu kulüp, Premier Lig'de kalmak zorunda ve ben de tamamen buna odaklanmış durumdayım. Dolayısıyla yalnızca çıkıp futbolumu oynayacağım."

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



Etiketler: Badou  Ndiaye  Transfer  Dedikodularına  Son  Noktayı  Koydu    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER