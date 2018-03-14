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Badou Ndiaye'nin Takımı Stoke City, Premier Ligden Düşmek Üzere

BADOU NDİAYE'NİN TAKIMI STOKE CİTY, PREMİER LİGDEN DÜŞMEK ÜZERE

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, yeni takımı ile küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya geldi.

Tarih : 14 Mart 2018, 09:20
Puan Ver : Badou Ndiaye'nin Takımı Stoke City, Premier Ligden Düşmek Üzere(9/10)5

Devre arası transfer döneminde 16 milyon Euro bonservis ücreti karşılığında Galatasaray'dan Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, yeni takımı ile sezon sonunda Premier Lig'den düşebilir.

Premier Lig'de 6 maçtır galibiyet yüzü göremeyen ve sondan 2. sıraya kadar gerileyen Stoke City'i fikstürde birbirinden zorlu 8 maç bekliyor.

KABUS GİBİ FİKSTÜR

Son 8 maçta Arsenal, Tottenham ve Liverpool gibi takımlarla karşılaşacak olan Stoke City, ayrıca küme düşmeme mücadelesi veren West Ham ve Swansea gibi takımlarla deplasmanda karşı karşıya gelecek.

İşte 27 puanla 19. sırada yer alan Badou Ndiayeli Stoke City'nin Premier Lig'de kalan son 8 maçı;

Everton (İçeride)

Arsenal (Deplasman)

Tottenham (İçeride)

West Ham (Deplasman)

Burnley (İçeride)

Liverpool (Deplasman)

Crystal Palace (İçeride)

Swansea (Deplasman)


 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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