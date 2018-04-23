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BAE Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü

BAE ASKERİ KAMPINDA ÇIKAN ÇATIŞMADA 6 ASKER ÖLDÜ

Somali ordusunda BAE tarafından eğitilen askerlerle bir grup asker arasında Gordon askeri eğitim kampında çıkan çatışmada 6 asker öldü.

Tarih : 23 Nisan 2018, 21:20
Puan Ver : Bae Askeri Kampında Çıkan Çatışmada 6 Asker Öldü(10/10)6

Somali ordusunda Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) tarafından eğitilen askerlerle bir grup asker arasında Gordon askeri eğitim kampında çatışma çıktı. Çatışmada 6 askerin öldüğü bildirildi.

ÇATIŞMADA BAE'NİN EĞİTTİĞİ ASKERLER ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

BAE, Somalili askerleri eğittiği Gordon askeri kampındaki eğitmen komutanları oradan çekip kampı Somalili yetkililere teslim ettikten sonra, BEA eğitim komutanlarının kamptan çıktığını fırsat bilen BAE eğitimli askerler depoda bulunan askeri ekipman ve mühimmatları yağmalamak istedi. Haberi duyan bir grup asker kampa gelerek içeriye girmek istedi. Askerler Somalili askerler tarafından durdurulmak istenince aralarında çatışma çıktı. Yaklaşık 30 dakika süre çatışma sonrasında BAE'nin eğittiği askerler etkisiz hale getirilerek tutuklandı.

BAE VE SOMALİ ARASINDAKİ KRİZ DEVAM EDİYOR

BAE, Somali'ye giden bir uçakta 9,6 milyon dolar nakit ele geçirilmesinin ardından yaşanan kriz üzerine Afrika ülkesinde 2014'ten bu yana yürüttüğü askeri eğitim programını sona erdirdiğini açıklamıştı.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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