Hız İbresi 110 Kilometrede Takılı Kaldı
Tbmm Koruma Daire Başkanlığı İstanbul Şube Müdürü Tutuklandı
Hareketli Dakikalar: Cumhurbaşkanlığı Sarayı Kapatıldı
Sahil Güvenlik Komutanı Dahil 23 Kişiye 3 Kez Müebbet İstendi
Dedesi Ve Babaannesini Öldüren Torun: Cinayetleri Bana Cinler Yaptırdı
Dünya Devinden Flaş Dolar/Tl Tahmini
Lice'de Çatışma: 1 Şehit, 2 Yaralı
Işın Karaca'dan Kanser Açıklaması
Türk Kızılayı'ndan Kan Bağışı Çağrısı!
Londra'daki Dev Yangında Ölenlerin Sayısı 79'a Çıktı
Galatasaray'ın Rakibi Belli Oldu
Östersunds'ta Galatasaray Şaşkınlığı!
Muştalı Gasp Çetesi Polis Tarafından Yakalandı
Bayramda Yola Çıkacaklara: 36 'kara Nokta'ya Dikkat!
Bankalara Ceza Yağdı!
Seda Sayan: Terzi Kendi Söküğünü Dikemez!
Ak Parti Myk Toplantısı Başladı
Rusya'dan Abd'ye Suriye Uyarısı: Hedef Olarak Göreceğiz
Erdoğan İlk Kez O GüzergâHı Kullandı
Uefa'dan Fenerbahçe'ye Mektup

bae'den türkiye'ye katar tehdidi

BAE'DEN TÜRKİYE'YE KATAR TEHDİDİ

Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin başında gelen Birleşik Arap Emirlikleri, Türkiye'nin desteğini gözden geçirmesi gerektiğini belirtti.

Tarih : 19 Haziran 2017, 15:00
Puan Ver : Bae'den Türkiye'ye Katar Tehdidi(7/10)5


BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Türkiye'nin akıllıca davranmasını ve Katar'a karşı olan Arap girişimine destek vermenin çıkarına olacağını anlamasını umut ettiklerini söyledi.





"TÜRKİYE DENGELİ BİR TUTUM SERGİLESİN"



Katar'ın güçlü Arap komşularının uyguladığı izolasyonun "yıllar" sürebileceğini söyleyen Gargash, Katar'a destek veren Türkiye'yi de krizde dengeli bir tutum sergilemeye çağırdı.



Gargash, Arap ülkelerinin Katar konusundaki şikayetlerine dair bir listenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve Doha'nın konuyu reddeder pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini belirtti.



 



kaynak:ensonhaber








Etiketler: Bae  Den  Türkiye  Ye  Katar  Tehdidi    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER