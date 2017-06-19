

BAE Dışişleri Bakanı Anwar Gargash, Türkiye'nin akıllıca davranmasını ve Katar'a karşı olan Arap girişimine destek vermenin çıkarına olacağını anlamasını umut ettiklerini söyledi.







"TÜRKİYE DENGELİ BİR TUTUM SERGİLESİN"







Katar'ın güçlü Arap komşularının uyguladığı izolasyonun "yıllar" sürebileceğini söyleyen Gargash, Katar'a destek veren Türkiye'yi de krizde dengeli bir tutum sergilemeye çağırdı.







Gargash, Arap ülkelerinin Katar konusundaki şikayetlerine dair bir listenin önümüzdeki günlerde tamamlanacağını ve Doha'nın konuyu reddeder pozisyonunu değiştirmesi gerektiğini belirtti.







kaynak:ensonhaber