BAFETİMBİ GOMİS'E ÇİN'DEN 10 MİLYON EUROLUK TEKLİF GELDİ
Bafetimbi Gomis için Çinliler devreye girdi. Çin kulübü Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis, Gomis'e ise yıllık 10 milyon euro önerdi.
27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.
Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis'e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.
SEZON SONUNDA RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK
Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.
Çin'de transfer dönemi 18 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da bitiyor.
Kaynak: Fanatik
Kaynak: haberinburada
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