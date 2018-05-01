Bafetimbi Gomis için Çinliler devreye girdi. Çin kulübü Galatasaray'a 5 milyon euro bonservis, Gomis'e ise yıllık 10 milyon euro önerdi.

27 golle krallık yarışında zirvede olan ve kariyerinin en iyi dönemini yaşayan Bafetimbi Gomis için Çinliler devrede.

Fransız yıldızın menajeri Mendy ile temasa geçen bir Çin kulübünün, Gomis'e yıllık 10 milyon Euro (50 milyon TL) teklif ettiği öğrenildi. Galatasaray'a önerilecek bonservis bedeli ise 5 milyon Euro (25 milyon TL) civarında.

SEZON SONUNDA RESMİ TEMASLAR BAŞLAYACAK

Çin takımının yetkililerinin sezon biter bitmez Galatasaray Yönetimi ile resmi temasları kuracağı öne sürüldü.

Çin'de transfer dönemi 18 Haziran'da başlayıp, 13 Temmuz'da bitiyor.

Kaynak: Fanatik

Kaynak: haberinburada