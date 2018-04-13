Gençlerbirliği'ni boş geçen ve etkisiz bir oyun ortaya koyan Gomis, özel kondisyoner ile güç takviyesi yapıyor. Fransız yıldız ayrıca antrenmanlarda ekstra şut çalışıyor.

Galatasaraylı taraftarların sevgilisi Bafetimbi Gomis, kritik Medipol Başakşehir maçına özel hazırlanıyor. Fatih Terim, Gençlerbirliği deplasmanında suskun kalan ve ilk kez bu denli etkisiz gözüken öğrencisine moral aşılarken,

Fransız yıldız da hafta boyunca idmanlarda özel kondisyoner eşliğinde güç yüklemesi yaptı. Antrenman aralarında da şut çalışması gerçekleştirerek, formunu yükseltti.

İLK MAÇTA ATMIŞTI

Başakşehir'e ilk yarıda 5-1 yenildikleri karşılaşmada takımı adına tek golü atan Gomis'in pazar günü hem bunu tekrarlamayı hem de bu kez galibiyetle taçlandırmayı istediği belirtildi.

Süper Lig'de geride kalan 28 haftada 26 kez fileleri havalandırmayı başaran Bafetimbi (5 de asist yaptı) krallık yarışında zirvede yer alıyor. Yıldız oyuncunun, en yakın takipçisi Burak Yılmaz (22 gol) ile arasında 4 gol fark bulunuyor.

Kaynak: haberinburada