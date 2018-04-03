BAĞCILAR'DA OTOMOBİL EVİN OTURMA ODASINA GİRDİ: 1 YARALI
Bağcılar'da seyir halindeyken fren yerine gaza basan sürücü, tek katlı evin oturma odasına girdi. Evde bulunan 5 kişiden biri yaralandı.
Bağcılar'da seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı eve girdi. Oturma odasında oturan bir kişi yaralandı.
OTOMOBİL EVİN OTURMA ODASINA GİRDİ
Murat Ç. yönetimindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak tek katlı evin oturma odasına girdi. Kaza sonucu oturma odasında bulunan Fatih E. yaralanırken evin diğer odalarında bulunan 4 kişi ise kazayı yara almadan atlattı.
Gürültüyle dışarıya çıkan mahalle sakinleri durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Fatih E.'yi yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
ÇEKİCİYLE ÇIKARILAN ARAÇ, EVDE MADDİ HASARA NEDEN OLDU
Kaza nedeniyle tek katlı eve giren otomobilin kaldırılması için çekici çağrıldı. Otomobilin kurtarmak için halat yardımıyla kaza yaptığı yerden çıkartılırken otomobilin girdiği evde maddi zarar oluştu.
SÜRÜCÜ, FREN YERİNE GAZA BASMIŞ
Öte yandan alkollü olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü Murat Ç. polis aracına bindirilerek 100.Yıl Kemalpaşa Polis Merkezine ifadesi alınmak üzere götürüldü.
Bir görgü tanığı kazayı şöyle anlattı: "Araç sokağa giriyor, hız yapıyor. Frene basacağı yerde gaza basarak kaldırma çıkarak eve giriyor.Evinin içerisinde 5 kişi vardı. Bir kişide yaralandı." Kazaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.
Kaynak: haberinburada
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