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Bağcılar'da otoparkı taradılar: 1 ölü 3 yaralı

BAĞCILAR'DA OTOPARKI TARADILAR: 1 ÖLÜ 3 YARALI

Bağcılar'da, seyir halindeki otomobilden otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

Tarih : 08 Nisan 2018, 23:40
Puan Ver : Bağcılar'da Otoparkı Taradılar: 1 Ölü 3 Yaralı(6/10)2

Bağcılar'da, seyir halindeki araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN OTOPARKA ATEŞ AÇILDI, ÇATIŞMA ÇIKTI

Bağcılar'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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