Bağcılar'da, seyir halindeki araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı.

SEYİR HALİNDEKİ ARAÇTAN OTOPARKA ATEŞ AÇILDI, ÇATIŞMA ÇIKTI

Bağcılar'da, Yoldaki bir araçtan otoparka düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi ölürken 3 kişi yaralandı. Otoparktakilerin de araçtakilere silahla karşılık verdiği öğrenildi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kaynak: haberinburada