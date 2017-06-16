Rusya, IŞİD'le mücadelede önemli bir açıklama yaptı; Rakka'ya hava harekatında IŞİD liderlerinin hedef alındığını belirten Rusya "IŞİD lideri Ebubekir el Bağdadi'yi öldürmüş olabiliriz" dedi.



Rusya Savunma Bakanlığı Bağdadi'nin ölümünü doğrulatmaya çalıştıklarını duyurdu. Rusya'nın açıklamasını uluslararası ajansları son dakika olarak duyurdu, gelişme anında dünyada ilk haber oldu. İddiaların doğru olması durumunda bölgelerde ciddi anlamda dengelerin değişeceği öngörülüyor...



RIA haber ajansında yer alan haberde, "Çeşitli kanallardan doğrulatılmaya çalışılan bilgiye göre hava saldırısında bertaraf edilen Ebu Bekir el Bağdadi de toplantıda bulunuyordu" denildi.







Moscow Times da "Rusya Savunma Bakanlığı kaynaklarına göre, IŞİD Lideri Bağdadi 28 Mayıs'taki hava bombardımanında öldürüldü" ifadesini kullandı.







Rusya, Rakka'ya yapılan hava operasyonunda IŞİD'in üst düzey yöneticilerinin hedef alındığını açıkladı. Açıklamada örgütün lideri Ebubekil elBağdadi'nin de ölmüş olabileceği ifade



edildi.







kaynak:mynet



