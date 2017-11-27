BAĞDAT YÖNETİMİ: KERKÜK PETROLÜ YİNE TÜRKİYE ÜZERİNDEN GİDECEK
Irak'ta çalkantılı günlerin ardından Kerkük petrollerinin izleyeceği yol netleşiyor. Bağdat yönetimi, bugün yaptığı açıklamada Kerkük ve çevresinden çıkarılan petrolün kendi kaynaklarıyla Türkiye üzerinden gönderileceğini resmen duyurdu.
TÜM PETROLÜN KONTROLÜNÜ ELİNE ALACAK
Kerkük'ten çıkarılan petrolün diğer rafinerilerde de işleneceğini belirten Bağdat, ayrıca Irak Bölgesel Kürt Yönetimi'nin (IKBY) elinde olan Hurmala rezervlerinin de devredilmesini istedi.
Merkezi yönetimin bu hamlesiyle, Kerkük ve çevresindeki tüm petrolün kontrolünü ele almaya hazırlandığı görülüyor.
Petrol kuyularındaki üretim geçen ayın ortasında durmuştu. IKBY, kendisine ait olan boru hatlarının kullanımına izin vermiyor.
TALABANİ'NİN YERİNE MASUM'UN FOTOĞRAFI ASILDI
Irak Cumhurbaşkanı Fuad Masum, dün ilk kez Kerkük'ü ziyaret etmiş ve valilik binasında eski Cumhurbaşkanı Celal Talabani'ye ait fotoğrafın kaldırıldığı dikkat çekmişti. Talabani'nin yerine Masum'un fotoğrafı duvara asıldı.
Tüm uyarılara kulak tıkayarak 25 Eylül'de bağımsızlık referandumuna giden IKBY'nin eski lideri Mesut Barzani, günler içinde elindeki tüm tartışmalı toprakları kaybetmiş ve ardından da istifa etmişti.
Ankara ve Bağdat yönetimi, referandum sürecinde ve sonrasında yakın müttefik haline geldi. Kaynak: Milliyet
Kaynak: haberinburada
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