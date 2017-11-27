BAĞDAT YÖNETİMİ, KERKÜK PETROLÜNÜ TÜRKİYE'YE ULAŞTIRMAK İÇİN YENİ BORU HATTI YAPIYOR
Bağdat yönetimi, Kerkük petrollerinin Ceyhan Limanı'na taşınması için yeni petrol boru hattı inşa etmeye başladıklarını duyurdu.
Irak'ta merkezi yönetim, Kerkük petrollerinin Türkiye'de Ceyhan Limanı'na taşınması için yeni petrol boru hattı inşa etmeye başladıklarını duyurdu.
SELAHADDİN'DEN GETİRİLECEK
Irak Petrol Bakanlığı Sözcüsü Asım Cihad, yaptığı yazılı açıklamada, "Petrol Bakanı Cebbar Luaybi, bakanlıktaki ilgili birimlere, Kerkük petrollerini Ceyhan Limanı'na taşıyacak Beyci'den (Salahaddin'e bağlı) Fişhabur'a uzanan yeni boru hattı inşaatı için gerekli talimatları verdi." ifadesini kullandı.
ESKİ HATTI TERÖR VURDU
Söz konusu boru hattının terör saldırıları nedeniyle zarar gören eski boru hattına alternatif olacağını kaydeden Cihad, konuyla ilgili şirketlerin de yakında bakanlığa davet edileceği bilgisini paylaştı.
Kaynak: haberinburada
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