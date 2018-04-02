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Bağdat'ta 6 Türk Kadına Deaş'tan İdam Cezası Verildi
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BAĞDAT'TA 6 TÜRK KADINA DEAŞ'TAN İDAM CEZASI VERİLDİ


Bağdat'ta 6 Türk Kadına DEAŞ'tan İdam Cezası Verildi
Tarih : 02 Nisan 2018, 16:50
Puan Ver : Bağdat'ta 6 Türk Kadına Deaş'tan İdam Cezası Verildi(6/10)2

Irak'ın başkenti Bağdat'ta altı Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.

Ayrıntılar gelecek...

 

 

 

 

 

 

Kaynak: haberinburada



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