BAĞDAT'TA 6 TÜRK KADINA DEAŞ'TAN İDAM CEZASI VERİLDİ
Irak'ın başkenti Bağdat'ta altı Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.
Ayrıntılar gelecek...
Kaynak: haberinburada
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