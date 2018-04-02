Irak'ın başkenti Bağdat'ta altı Türk kadına terör örgütü DEAŞ üyeliği nedeniyle idam cezası verildi, diğer bir kadın müebbet hapis cezası aldı. Kadınların mahkemeye küçük çocuklarla geldiği belirtildi.

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Kaynak: haberinburada