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bağdat'ta bombalı saldırı! 15 ölü

BAĞDAT'TA BOMBALI SALDIRI! 15 ÖLÜ

Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü kamyonun bir canlı bomba tarafından havaya uçurulması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 45'den fazla yaralı var. Gece saatlerinde yaşanan saldırının geride bıraktığı dehşet manzarası sabah ortaya çıktı.

Tarih : 30 Mart 2017, 11:18
Puan Ver : Bağdat'ta Bombalı Saldırı! 15 Ölü(6/10)5


Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü kamyonun bir canlı bomba tarafından havaya uçurulması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 45'den fazla yaralı var. Gece saatlerinde yaşanan saldırının geride bıraktığı dehşet manzarası sabah ortaya çıktı.



 



kaynak:milliyet








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