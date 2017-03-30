Irak'ın başkenti Bağdat'ta bomba yüklü kamyonun bir canlı bomba tarafından havaya uçurulması sonucu 15 kişi hayatını kaybetti, 45'den fazla yaralı var. Gece saatlerinde yaşanan saldırının geride bıraktığı dehşet manzarası sabah ortaya çıktı.