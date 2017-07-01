

Çalışma kapsamında 40 kadın deneği inceleyen bilim insanları, otizmden Parkinsona kadar birçok hastalığa neden olan bağırsak bakterilerinin insan davranışı üzerindeki etkisini gözlemledi. Bacteroides isimli bakteriye yoğun olarak sahip olan katılımcılarda beynin bilgi ve hafıza işleme bölümlerinin daha aktif olduğu kaydedilirken Prevotella bakterisine sahip deneklerde ise duyusal ve duygusal beyin bölgeleri arasındaki bağlantının daha güçlü olduğu görüldü.



Prevotella bakterili katılımcıların diğerlerine oranla anksiyete, üzüntü ve sinirlilik gibi negatif duygular hissetmeye daha yatkın olduğu keşfedildi. Araştırmacılar, çalışmanın mikrobal bir canlının insan davranışı ve nörobiyolojisi üzerindeki etkiyi kanıtlaması sebebiyle bir ilk olduğunu ifade etti.