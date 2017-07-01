Beşiktaş Transferi Kap'a Bildirdi!
Esenyurt'taki Binada Göçük: 1 Ölü
Iq Testinde Einstein Ve Hawking'i Geçti
Bariyerlere Çarpan Tır, Üst Geçitte Asılı Kaldı
Bolu Dağı Tüneli'nde Araç Yangını
Yıldız Futbolcu Galatasaray'ı Takip Etti!
Aziz Yıldırım'dan Özeleştiri!
Kırmızı Ette Gümrük Vergisi İndirimi
Facebook'tan Ücretsiz Wi-Fi
Toyota'nın Hybrid Ürün Gamına Auris De Eklendi
Türkiye'nin En Pahalı Stoperi
Çocuklardaki Zeka Seviyesi Yaşam Süresini Etkiliyor
'şevkat Yerimdar'ın Büyük Başarısı
Hdp Eş Genel Başkanı Demirtaş Hakkında Fezleke
Helmut Kohl Son Yolculuğuna Uğurlanıyor
Perakende Fiyatlar Arttı
Saldırı Hazırlığındaki Teröristler Öldürüldü
Terör Örgütünün Sözde Sorumlusu Öldürüldü!
Feci Olay! Bisiklete Biniyordu, Kendini Bir Anda Orada Buldu
Denizli'de Tedirgin Eden Görüntü!

bağırsak bakterisi duyguları etkiliyor

BAĞIRSAK BAKTERİSİ DUYGULARI ETKİLİYOR

ABDmerkezli Kaliforniya Üniversitesi araştırmacıları, bağırsak bakterilerinin insan duygu ve davranışlarını etkilediğini ortaya çıkardı.

Tarih : 01 Temmuz 2017, 09:40
Puan Ver : Bağırsak Bakterisi Duyguları Etkiliyor(7/10)4


Çalışma kapsamında 40 kadın deneği inceleyen bilim insanları, otizmden Parkinsona kadar birçok hastalığa neden olan bağırsak bakterilerinin insan davranışı üzerindeki etkisini gözlemledi. Bacteroides isimli bakteriye yoğun olarak sahip olan katılımcılarda beynin bilgi ve hafıza işleme bölümlerinin daha aktif olduğu kaydedilirken Prevotella bakterisine sahip deneklerde ise duyusal ve duygusal beyin bölgeleri arasındaki bağlantının daha güçlü olduğu görüldü.



Prevotella bakterili katılımcıların diğerlerine oranla anksiyete, üzüntü ve sinirlilik gibi negatif duygular hissetmeye daha yatkın olduğu keşfedildi. Araştırmacılar, çalışmanın mikrobal bir canlının insan davranışı ve nörobiyolojisi üzerindeki etkiyi kanıtlaması sebebiyle bir ilk olduğunu ifade etti.








Etiketler: Bağırsak  Bakterisi  Duyguları  Etkiliyor    haber

Bu Haberle İlgili Yorumlar

BU KATEGORİDEKİ İLGİNİZİ ÇEKEBİLECEK DİĞER HABERLER